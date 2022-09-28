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جديد المحليات > مسؤول: شركة نجم رصدت أكثر من 10 آلاف حالة اشتباه احتيال مالي العام الماضي
28/09/2022   7:22 م

مسؤول: شركة نجم رصدت أكثر من 10 آلاف حالة اشتباه احتيال مالي العام الماضي

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قال المسؤول بالبنك المركزي السعودي، أحمد القصير، إن شركة نجم لخدمات التأمين رصدت أكثر من 10 آلاف حالة اشتباه احتيال مالي في 2021.

وأضاف “القصير”، خلال مشاركته في ندوة التأمين السعودي، أن 15% من المشتبه بهم في هذه الحالات أقروا بارتكابهم مثل هذه الأعمال، مرجعا وجود مثل هذه الحالات إلى قلة الوعي والتثقيف.

وأكد أهمية شركات الخدمات المساندة للتأمين، فضلا عن أنها تعد الضلع الثالث من أعمال التأمين في المملكة وكافة الاقتصاديات حول العالم. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن الخدمات المساندة للتأمين تعمل على إذكاء الثقافة والوعي التأميني، عبر شركات تسوية المطالبات وتقدير الخسائر.

مسؤول: شركة نجم رصدت أكثر من 10 آلاف حالة اشتباه احتيال مالي العام الماضي

جديد المحليات
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