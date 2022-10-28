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جديد المحليات > طفل متوفى دماغياً ينقذ حياة 3 مواطنين وينهي معاناتهم مع أمراض القصور العضوي
28/10/2022   11:04 م

طفل متوفى دماغياً ينقذ حياة 3 مواطنين وينهي معاناتهم مع أمراض القصور العضوي

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أنقذ طفل سعودي متوفى دماغياً حياة 3 أشخاص بعدما وافق والده على التبرع لأعضائه لصالح أحد أصدقائه يعاني من فشل كلوي، واثنين آخرين يعانيان من القصور العضوي.

وتم استئصال كليتي الطفل والكبد والبنكرياس ومن ثم إجراء 3 زراعات تمثلت في زراعة كلى لمريض فشل كلوي، وزراعة الكلية الأخرى والبنكرياس لمريض آخر يعاني من الفشل الكلوي ومرض السكري، إلى جانب زراعة كبد لمريض يعاني مع القصور الكبدي.

وأكد المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور طلال القوفي، امتنانه وتقديره لعائلة المتوفى دماغياً على مبادرتهم بالتبرع بأعضائه. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى نجاح جميع عمليات الزراعة بفضل التعاون بين جميع الجهات المعنية، وخاصة إدارة الإخلاء الطبي الجوي التي سخرت طائرتين لنقل الفرق الطبية من مدينة الرياض إلى المدينة المنورة وإعادتها في أسرع وقت ممكن حتى تتم الاستفادة من جميع الأعضاء المستأصلة.

طفل متوفى دماغياً ينقذ حياة 3 مواطنين وينهي معاناتهم مع أمراض القصور العضوي

جديد المحليات
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