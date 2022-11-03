نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط.. “شاهين” يقتني جهاز محاكاة الطيران الشراعي
03/11/2022   6:45 م

لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط.. “شاهين” يقتني جهاز محاكاة الطيران الشراعي

+ = -
508

كشف الاتحاد السعودي للطيران الشراعي “شاهين” عن استضافته جهاز المحاكاة للطيران الشراعي الذي يعدّ الأول على مستوى الشرق الأوسط في استضافة محاكي الطيران والرابع عالمياً.

وأضاف أن الجهاز وضع في مقر مركز الموهوبين بتعليم عسير بأبها، مؤكدا أن الجهاز سيسهم في رفع مستوى الأداء للتدريب على رياضة الطيران الشراعي، وتدريب الممارسين والهواة بطرق مبتكرة تحاكي مختلف حالات الطقس التي يمكن أن يواجهُهَا ممارس الرياضة وتحدي المخاطر عليه.

وأكد أن الجهاز يساعد على تعزيز الأمن والسلامة ورفع الوعي لدى الممارسين والهواة، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم العديد من البرامج والأنشطة التدريبية لطلاب التعليم العام بتعليم عسير ضمن الأنشطة اللاصفّية لنشر ثقافة رياضة الطيران الشراعي.

"شاهين" يقتني جهاز محاكاة الطيران الشراعي

لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط.. "شاهين" يقتني جهاز محاكاة الطيران الشراعي

وفق “أخبار 24”.

لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط.. “شاهين” يقتني جهاز محاكاة الطيران الشراعي

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885234928.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.