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رياضة > ولي العهد يشهد افتتاح كأس العالم في قطر
20/11/2022   10:20 م

ولي العهد يشهد افتتاح كأس العالم في قطر

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شهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم الأحد مراسم افتتاح منافسات كأس العالم لكرة القدم، بدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وتقام أولى المباريات اليوم بين قطر والأكوادور.

وأقيم حفل الافتتاح، على ملعب البيت بالدوحة، بحضور عدد من قادة الدول والرؤساء، منهم نائب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن راشد، وملك الأردن الملك عبدالله الثاني، والرئيس التركي طيب رجب أردوغان، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد. وفق “أخبار 24”.

ولي العهد يشهد افتتاح كأس العالم في قطر

رياضة
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