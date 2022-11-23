قائد البرازيل: أحلم بالتتويج بالمونديال

أكد قائد منتخب البرازيل تياغو سيلفا، إن منتخب بلاده يضم أفضل العناصر، مضيفًا أن الجميع حريص على تحقيق النتائج التي تُسعد الجماهير في كافة أنحاء البلاد.
وتنطلق رحلة البرازيل فى المونديال غدًا، الخميس، أمام منتخب صربيا على ملعب لوسيل في إطار منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضاً كلاً من منتخبي سويسرا والكاميرون.
وأضاف مدافع تشيلسي الإنجليزي خلال المؤتمر الصحفي الذى يسبق مباراة الغد: “التواجد في المونديال فرصة فريدة من نوعها، وعلينا أن نكون في أفضل حالاتنا في مواجهة الغد”، مضيفًا:” التعامل مع الضغوط من أجل تحقيق النتيجة المأمولة في لقاء الافتتاح والذي يُعد على درجة كبيرة من الأهمية”. وفق “أخبار 24”.
وتابع المدافع المخضرم حديثه قائلاً : “أحلم بالتأكيد بمعانقة الكأس هدفنا في قطر، ونريد أن نحقق هدفنا بعد غياب منذ العام 2002، وأنا بلا شك رأيت من استطاع تحقيق كأس العالم للبرازيل سابقاً، واليوم نسعى لتشريف بلادنا وتحقيق اللقب مجدداً”.