خلال شهر من انطلاقه.. عدد زوار موسم الرياض يصل لـ4 ملايين

أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء ارتفاع عدد زوار موسم الرياض إلى 4 ملايين بعد انطلاقه قبل شهر من الآن؛ وذلك مع تدشين أكبر مناطقه هذا الأسبوع “بوليفارد وورلد”.
وانطلقت “بوليفارد وورلد” تحت شعار “العالم بين يديك” لتبرز عبر تجاربها الضخمة 10 حضارات حول العالم، إضافة إلى تميزها بـ120 فعالية تستقطب مختلف الزوار.
وأعلن الموسم أكثر من مرة وصوله لطاقته الاستيعابية بسبب الإقبال الكبير على تذاكر الفعاليات الاستثنائية المنوعة بين المهرجانات والمعارض والمسرحيات والحفلات الغنائية والاستعراضات الضخمة.
ونجح الموسم في تقديم أضخم الفعاليات كمهرجان فيراري، و”فان فاستيفال” المواكبة لفعاليات كأس العالم، وعروض فرقة مياس، وأنمي تاون، وبوليفارد حواء، وفعالية بلاك هات، ومهرجان الثقافات في حديقة السويدي.
وتضمنت الفعاليات مسرحية الفيلسوف، ومذاقات رياض سكاي، وطربيات ليلة أصالة، ومحمد عبده وأصدقائه، والعديد من الفعاليات الإثرائية التي غذت مختلف الزوار.
ويضم موسم الرياض 15 منطقة ترفيهية، تعنى بجودة حياة سكان الرياض وزوارها، وتنعش لياليهم بالتجارب الساحرة والاستمتاع بأجواء الشتاء، وتسهم في تلاقي الثقافات، وزيادة فرص النمو الاقتصادي، وتمكين الأعمال، واستقطاب الاستثمارات النوعية؛ ما ينعكس على زيادة الوظائف الترفيهية.
خلال شهر من انطلاقه.. عدد زوار #موسم_الرياض يصل لـ4 ملايينhttps://t.co/RADXG3WBFD pic.twitter.com/7d8b7IxLFv
— أخبار 24 (@Akhbaar24) November 23, 2022
وفق “أخبار 24”.