افتتح وزير المالية محمد الجدعان، أمس (الأحد)، في الرياض أعمال الحوار المالي “السعودي – السويسري” الثالث بحضور وزير المالية السويسري أولي ماورر والوفد المرافق له للمملكة.
ووقع الجانبان وثيقة إعلان النوايا، حيث تضمنت تعزيز التعاون في عدد من المحاور المرتبطة بالقطاع المالي، ومنها: الخدمات المصرفية، والتقنية المالية، والتمويل المستدام، والتأمين.
واستعرض الجدعان مجالات التعاون في القطاعات الواعدة، كقطاع التكنولوجيا المالية، متطرقاً إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومنها توفير التمويل الأخضر المناسب، مشيداً بدور الاتحاد السويسري في مواجهة هذه التحديات، بوصفه موطناً للمؤسسات المالية الرائدة.
وأكد أنه من الأهمية ضمان تدفقات التمويل الشاملة لجميع مصادر الطاقة، واستكشاف الفرص التي يوفرها إطار عمل الاقتصاد الدائري للكربون الذي صادق عليه قادة دول مجموعة الـ20 خلال رئاسة المملكة للمجموعة عام 2020، داعياً إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية السويسرية والكيانات المعنية بالمملكة. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أشاد وزير المالية السويسري أولي ماورر بمتانة اقتصاد المملكة، ومكانتها عالمياً، مؤكداً أهمية الحوار السعودي السويسري في تطوير الأنشطة الاقتصادية بين البلدين الصديقين، وتعزيز دور سويسرا كشريك إستراتيجي للمملكة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.