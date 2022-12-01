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رياضة > بالفيديو.. رينارد: لم نكن في مستوانا أمام المكسيك.. ولم نستحق الفوز
01/12/2022   7:09 ص

بالفيديو.. رينارد: لم نكن في مستوانا أمام المكسيك.. ولم نستحق الفوز

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يرى المدير الفني الفرنسي للمنتخب الوطني، هيرفي رينارد، أن الأخضر لم يكن في يومه أمام المكسيك الذي كان أفضل منه.

وأضاف رينارد، في تصريحات صحفية عقب المباراة: “دخلنا أجواء المباراة متأخرين وأتيحت لنا أكثر من فرصة ولكن كانوا أقوى منا بدنيًا واستقبلنا هدفين من ركلتين ثابتتين”.

وتابع المدرب الفرنسي تصريحاته: “خسرنا لأننا فقدنا جهود العديد من اللاعبين ولم نحارب في وسط الملعب وبفضل حارس مرمانا خرجنا من المباراة بفارق هدف واحد، وقلت للاعبين بعد المباراة إننا لا نستحق الفوز وكنا نأمل تكرار إنجاز التأهل للدور التالي في المونديال لكن اليوم لا نستحق ذلك”. وفق “أخبار 24”.

وردّ رينارد، على سؤال أحد الصحفيين بالمؤتمر عقب اللقاء، لم نشاهدك تحمس اللاعبين على الخط كالعادة؟: “حاولت بذل ما في وسعي لتشجيعهم ولكننا لم نقدر على التنفس بسبب الضغط المتواصل للمكسيك”.

وأتم المدرب الفني للمنتخب الوطني تصريحاته بقوله:”لستُ سعيدًا، مزاج الجماهير يتغير بسبب النتائج هذا هو عالم كرة القدم”

بالفيديو.. رينارد: لم نكن في مستوانا أمام المكسيك.. ولم نستحق الفوز

رياضة
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