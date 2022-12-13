تعاون ثنائي بـ323 مليون ريال لتوفير منتجات سكنية بحي سدرة في الرياض

كشفت الشركة العقارية السعودية، اليوم (الثلاثاء)، عن تعاونها مع شركة “روشن العقارية” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، من أجل توفير منتجات سكنية بحي سدرة بمدينة الرياض.
وأوضحت الشركة أنها وقعت، يوم أمس (الإثنين)، اتفاقية لشراء أراض مشروطة بالتطوير مع شركة “روشن العقارية”، ضمن الحزمة ج 1و2و 3 داخل المرحلة 2أ من المخطط الرئيسي لحي سدرة بقيمة 323.7 مليون ريال، ويبلغ عدد الأراضي بها 290 قطعة بمساحة 92.45 ألف متر.
وأضافت أن الصفقة تتضمن القطع السكنية بالكامل بهذه الأراضي لتوفير منتجات سكنية متعددة المساحات يتم بيعها من خلال برنامج “وافي”، بعد أن يتم الحصول على رخصة البيع على الخارطة. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أنه سيتم تمويل المشروع من موارد الشركة المالية ومن خلال برنامج وافي للبيع على الخارطة، متوقعة أن تساهم هذه الصفقة في زيادة أرباح الشركة الناجمة عن عمليات التطوير والبيع على المدى المتوسط من 2 إلى 3 سنوات.