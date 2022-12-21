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جديد المحليات > “الأرصاد”: فصل الشتاء بدأ فلكيا.. وقد تصل درجات الحرارة إلى الصفر
21/12/2022   3:08 م

“الأرصاد”: فصل الشتاء بدأ فلكيا.. وقد تصل درجات الحرارة إلى الصفر

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قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إن فصل الشتاء بدأ فلكيا.

وتوقع “العقيل”، خلال حديثه في برنامج “اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن تصل درجات الحرارة في المملكة إلى الصفر أو إلى ما دون الصفر في بعض الأحيان.

وأضاف أن درجات الحرارة قد تصل إلى 9 درجات مئوية أو أقل من ذلك في مناطق وسط المملكة خلال الفترة الحالية.

وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: فصل الشتاء بدأ فلكيا.. وقد تصل درجات الحرارة إلى الصفر

جديد المحليات
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