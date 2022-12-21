“الأرصاد”: فصل الشتاء بدأ فلكيا.. وقد تصل درجات الحرارة إلى الصفر

قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إن فصل الشتاء بدأ فلكيا.
وتوقع “العقيل”، خلال حديثه في برنامج “اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن تصل درجات الحرارة في المملكة إلى الصفر أو إلى ما دون الصفر في بعض الأحيان.
وأضاف أن درجات الحرارة قد تصل إلى 9 درجات مئوية أو أقل من ذلك في مناطق وسط المملكة خلال الفترة الحالية.
فيديو | محلل الطقس عقيل العقيل: فلكيا بدأ فصل الشتاء وقد تصل درجات الحرارة إلى الصفر وأقل من 9 درجات مئوية على مناطق وسط المملكة#برنامج_اليوم pic.twitter.com/Wb1hdTFpO9
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) December 21, 2022
وفق “أخبار 24”.