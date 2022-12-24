حفاظاً على الأرواح.. تغيير سرعات سير المركبات على طرق جازان

شرعت الجهات المعنية في تخفيض سرعة سير المركبات على عدد من طرق منطقة جازان عن السرعة المحددة سابقاً.
وأشارت الجهات المعنية أن السرعات المحددة حديثاً والتي شملت طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى إشارة السجون في السرعة الجديدة بـ80 ك/س بدلاً من 100 ك/س، والطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي صبيا وبيش، تغيرت السرعة من 120 كم/س سابقاً إلى 110 كم/س حالياً.
كما تم خفض السرعة على الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة جيزان ومحافظة أبوعريش والطريق الرئيسي بين صبيا والعيدابي من 120 كم/س سابقاً إلى 100 كم/س.
ووضعت الجهات المعنية لوحات إرشادية توضح تغيير السرعات على الطرق حسب السرعة المحددة حديثاً؛ ليلتزم بها السائقون حفاظاً على سلامة الأرواح أثناء القيادة. وفق “أخبار 24”.