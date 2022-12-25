إمارة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

أعلنت إمارة منطقة الرياض اليوم (الأحد) وظائف شاغرة للرجال الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة (ماجيستير – بكالوريوس) في عدد من التخصصات.
ودعت الإمارة الراغبين في شغل الوظائف المعلنة عن طريق التعيين إلى التقديم من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات).
وأوضحت أن التخصصات المطلوبة تتضمن وظيفة (مصمم نظم ممارس – مهندس مدني مساعد – مطور برامج – مهندس إدارة مشاريع مساعد – مراجع داخلي مساعد – أخصائي قانوني مساعد).
وأشارت إلى أن التقديم يبدأ من يوم الأحد 8 جمادى الآخرة 1444 هجرية، وحتى الخميس 12 جمادى الآخرة 1444 هجرية.
وفق “أخبار 24”.