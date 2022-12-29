“المحتوى المحلي” توقع 7 اتفاقيات لتوطين صناعة بعض المنتجات الطبية

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اليوم (الخميس) أنها وقعت 7 اتفاقيات لتوطين الصناعة ونقل المعرفة، تمثلت في 4 اتفاقيات مع شركة تبوك للصناعات الدوائية و3 اتفاقيات مع الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
وأوضحت الهيئة أن الاتفاقيات استهدفت عددًا من المنتجات الدوائية مثل المثبط المباشر للثرومبين، والمضادات الحيوية، وعلاج التقلص العضلي، ومضادات تخثر الدم، ومثبطات المناعة وغيرها.
وأفادت الهيئة بأن توقيع هذه الاتفاقيات يعد استمرارًا لعدد من الاتفاقيات التي عملت عليها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لتفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة مشيرة إلى أنها ستقدم لهذه المنتجات حوافز معينة عند توطينها مثل الإدراج في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.
وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن توطين تلك المنتجات سيضيف إلى الناتج المحلي الإجمالي قرابة نصف مليار ريال بشكل تراكمي خلال السنوات العشر المقبلة وباستثمارات مباشرة تصل إلى 145 مليون ريال تستهدف تغطية 111 مليون ريال من الطلب الحكومي بشكل سنوي. وفق “أخبار 24”.