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جديد المحليات > “مركز إدارة الأزمات”: إغلاق عدد من الأنفاق في جدة لارتفاع منسوب المياه
01/01/2023   10:18 م

“مركز إدارة الأزمات”: إغلاق عدد من الأنفاق في جدة لارتفاع منسوب المياه

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أغلق مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة اليوم (الأحد)، عدداً من الأنفاق في جدة بسبب ارتفاع منسوب المياه فيها.

وأوضح أن الأنفاق المغلقة شملت نفق الأمير ماجد مع شارع فلسطين باتجاه الشمال، والجامعة بالاتجاهين، و طريق الملك عبدالله مع طريق المدينة، و طريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد.

وأهاب المركز بعموم المواطنين والمقيمين تجنب استخدام تلك الأنفاق منعاً لوقع الحوادث أو تضرر السيارات.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس تأكيدات بهطول أمطار رعدية إلى متوسطة على مختلف مناطق المملكة منها الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، والرياض، وغيرها. وفق “أخبار 24”.

“مركز إدارة الأزمات”: إغلاق عدد من الأنفاق في جدة لارتفاع منسوب المياه

جديد المحليات
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