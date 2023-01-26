كريستيانو رونالدو يتعرض لخطر الإيقاف لمدة 30 يومًا

كشفت تقارير صحفية برازيلية، أن نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، من المحتمل أن يتعرض لعقوبة الإيقاف خلال الفترة المقبلة.
وكشف صحيفة “geglobo” البرازيلية، أن رونالدو يواجه خطر الإيقاف لمدة 30 يومًا بسبب الاحتيال خلال أيامه مع يوفنتوس الإيطالي.
وأوضحت أنه بعدما قضى رونالدو مباراتين من الإيقاف، وظهر بعدها لأول مرة في دوري روشن أمام الاتفاق، يواجه عقوبة جديدة قد تصل إلى 30 يومًا من الإيقاف، بسبب تورطه في قضية احتيال ضريبي من الوقت الذي لعب فيه ليوفنتوس. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن في بداية وباء كورونا في عام 2020، أعلن يوفنتوس عن اتفاق مع اللاعبين والجهاز الفني لخفض الراتب، ووافق الرياضيون، بمن فيهم كريستيانو رونالدو، على الاتفاق لتجنب تحصيل الضرائب.