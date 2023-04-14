“الغذاء والدواء”: هناك فرق بين حليب كامل الدسم وقليل الدسم

قالت هيئة الغذاء والدواء: إنه يوجد فرق بين أنواع نسبة دهن الحليب حسب ما تنص عليه اللائحة الفنية السعودية “الحليب المبستر”.
وأوضحت، أنه لا صحة لما يتم تداوله بأنه لا يوجد فرق بين الحليب كامل الدسم والحليب قليل الدسم والتفريق الحاصل بينهما هدفه تجاري.
وأشارت إلى أنه يوجد فرق بين أنواع نسبة دهن الحليب حسب ما تنص عليه اللائحة الفنية السعودية “الحليب المبستر”.
وتنص اللائحة، على أن تكون نسبة حليب مبستر كامل الدسم: نسبة الدهن لا تقل عن 3%، وحليب مبستر منزوع الدسم جزئياً نسبة الدهن من 1% – 2%، وحليب مبستر خالٍ من الدسم لا تزيد نسبة الدهن به عن 0.05%.
وفق “أخبار 24”.