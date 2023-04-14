بتوجيه من أمير المدينة المنورة.. تغيير الحاجز النحاسي المحيط بالمقصورة النبوية

دشنت وكالة الرئاسة العامة للمسجد النبوي، اليوم (الجمعة)، الحاجز النحاسي المذهب الجديد المحيط بالمقصورة النبوية، بما يتماشى مع الهوية البصرية، والنسق المعماري للمسجد النبوي.
وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التشغيلية والفنية والصيانة المهندس عبدالله المحمادي، أن فكرة استبدال الحاجز الخشبي السابق المحيط بالمقصورة الشريفة بحاجز نحاسي؛ جاءت بتوجيه من أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان.
وأشار المحمادي، إلى أن تصميم الحاجز مستوحى من مقدمة الحجرة النبوية، والروضة الشريفة، ودواليب المصاحف بالحرم القديم.
وأبان أن الحاجز تم تصنيعه من النحاس النقي ويبلغ طوله 87 متراً بارتفاع واحد متر، ويحيط بالحجرة الشريفة من الاتجاهات الثلاثة، ويتكون من وحدات منفصلة وقطاعات نحاسية مصمتة، ويحتوي على قوائم بقطاع مثمن مماثل لقوائم دواليب المصاحف مثبتة بدعامات داخلية بالقاعدة السفلية؛ بما يضمن ثباته في الكثافات البشرية كما يضمن سهوله صيانته.
وفق “أخبار 24”.