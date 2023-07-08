مزاد لبيع بضائع وسيارات بجسر الملك فهد

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع بضائع منوعة وسيارات في جمرك جسر الملك فهد، وذلك يوم الخميس 2 محرم 1444 هجرية، الموافق 20 يوليو الجاري، وفق الضوابط والاشتراطات.
ونوهت الهيئة بأنه قد يتم استبعاد بعض البضائع أو السيارات المعروضة في هذه المنصة في حال قام أصحاب الشأن بفسحها قبل موعد إقامة المزاد وفق أحكام نظام قانون الجمارك الموحد.
اشترطت دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدق
وأوضحت الهيئة شروط المشاركة في المزاد، وتتمثل في دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة، ودفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.
ويشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك، كما أن المشاركة في مزاد سيارات التشليح تقتصر على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال تشليح السيارات.
ولفتت إلى أنه يجب على المشتري إخراج البضائع والسيارات المباعة خلال 3 أيام للبضائع والسيارات برسم الوارد و 10 أيام للبضائع والسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثَمّ عرضها للبيع مرة أخرى.
وفقاً لــ”أخبار 24″.