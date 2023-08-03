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جديد المحليات > “الصحة” تحفز المواطنين لاستخدام كارت التطعيمات الإلكتروني
03/08/2023   4:18 م

“الصحة” تحفز المواطنين لاستخدام كارت التطعيمات الإلكتروني

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أكدت وزارة الصحة ضرورة سرعة توثيق تطعيمات الأطفال، وتحويل الكارت الورقي للتطعيمات إلى إلكتروني، تفادياً لفقدانها وتلفها وتسهيلاً للوصول لها بكل سهولة والرجوع إليها في أي وقت، خاصة وأن توثيقها مرتبط بفحص اللياقة الخاص بالمدارس‎.

وأفادت الوزارة بأن المراكز الصحية لا تزال تستقبل المواطنين لتوثيق تطعيمات الأطفال في عيادات التطعيم يومياً في الفترتين الصباحية والمسائية.‎

وجددت “الصحة” تحفيزها للمواطنين بتحويل كروت التطعيم الورقية الخاصة بأبنائهم للكروت الرقمية، وهي الخدمة التي أطلقتها مؤخراً والمتمثلة في خدمة الشهادة الإلكترونية لتطعيمات الأطفال كبديل عن الشهادة الورقية، ليتمكنوا من استعراضها والاحتفاظ والرجوع إليها في أي وقت من خلال الحجز عبر عيادة توثيق التطعيمات أو تسجيلها ذاتياً عبر تطبيق صحتي.‎  وفق “أخبار 24”.

ويذكر أن “صحتي” هو تطبيق أطلقته وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة، ويتيح للمستخدم إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية والحصول على عدد من الخدمات الصحية المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي.

“الصحة” تحفز المواطنين لاستخدام كارت التطعيمات الإلكتروني

جديد المحليات
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