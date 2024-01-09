عادات “شتوية” تعزز المناعة

تقدم بعض العادات الصحية في الشتاء حلولاً لتعزيز المناعة ومقاومة الأمراض التي تزيد في هذا الفصل السنوي؛ حيث تأتي في مقدمتها ممارسة الرياضة بانتظام، كون الحركة تمنح الجسم الدفء وتعزز المناعة ضد الأمراض والأوبئة.
كما يجب الحرص على التعرض لأشعة الشمس في الشتاء لتعزيز صحة العظام والخروج في الهواء الطلق، وعدم الاستسلام لرغبة البقاء في المنزل أو الأماكن المغلقة.
وينصح بالحصول على القدر الذي يحتاجه الجسم من النوم، وعدم النوم لساعات طويلة كون الإفراط في النوم يؤثر على النشاط ويؤدي للشعور بالكسل والخمول.
ويتطلب كذلك الاهتمام بنظافة الجسم خلال فصل الشتاء، والحرص على الاستحمام وعدم إهمال هذا الأمر، فقلة الاستحمام ترفع نسبة الإصابة بالبكتيريا، وبالتالي التعرض للأمراض، ومن المهم أيضاً الحصول على اللقاحات والتطعيمات اللازمة لفصل الشتاء لتجنب الأمراض الموسمية. وفق “أخبار 24”.
وتضم قائمة الأولويات، الاهتمام بالغذاء الصحي المناسب للشتاء لأنه ضروري لتعزيز المناعة، حيث ينصح بإضافة البروتين لجميع الأطعمة للحصول على الدفء والطاقة اللازمة، وتجنب الإكثار من الملح والسكر مع زيادة كمية الأطعمة التي تحتوي على الألياف، وشرب كمية كافية من الماء.