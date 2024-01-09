“ساديو ماني” يكمل مراسم “زواجه”

أكمل النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم فريق النصر، مراسم زواجه، في السنغال على فتاة تدعى “عائشة تامبا”، وسط أجواء احتفالية بسيطة.
وتزامن حفل زفاف ساديو ماني، قبل أيام قليلة من انطلاق نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 التي ستُقام في كوت ديفوار؛ حيث يستعد منتخب السنغال للمشاركة في البطولة والدفاع عن اللقب.
وكان نجم منتخب السنغال غادر معسكر منتخب بلاده 48 ساعة فقط بعدما حصل على إذن من جانب المدير الفني لأسود التيرانجا أليو سيسيه ليعود من جديد لمعسكر السنغال من أجل مباراة النيجر الودية، والتي شهدت عدم مشاركته وظل على مقاعد البدلاء طوال الـ90 دقيقة، وانتهت بفوز منتخب بلاده بهدف دون مقابل. وفق “سبورت 24”.