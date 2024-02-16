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16/02/2024   12:36 م

“الغسول” يعالج “السكري”

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كشفت دراسة حديثة أجريت بجامعة “أوساكا” اليابانية، أن غسول الفم المضاد للبكتيريا المسببة لأمراض اللثة، أظهر فاعلية كبيرة في علاج مرض السكري كونه مرتبطاً بهذه الأمراض.

وأوضحت الدراسة المنشورة بمجلة “Scientific Reports” العلمية، أن الغرغرة باستخدام غسول الفم تعمل على قتل بكتيريا اللثة، ما يمنح المرضى تحكماً أكبر في نسبة السكر في الدم.

وأكدت أن غسول الفم الذي يحتوي على غلوكونات الكلورهيكسيدين، يعمل على محاربة البكتيريا شديدة الضراوة المرتبطة بالتهاب اللثة وأمراض الأنسجة المحيطة بالأسنان. وفق “أخبار 24”.

“الغسول” يعالج “السكري”

طب وتداوي
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