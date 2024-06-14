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جديد المحليات > تصعيد أكثر من 54 مليون سلعة تموينية لمنى
15/06/2024   12:57 ص

تصعيد أكثر من 54 مليون سلعة تموينية لمنى

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أعلنت وزارة التجارة تصعيد أكثر من 54 مليون سلعة تموينية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة خلال يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة 1445هــ.

وأشرفت الوزارة على تأمين سلاسل الإمداد التمويني من خلال تصريحها دخول أكثر من 54 مليوناً و398 ألفاً من المرطبات والمخبوزات والمياه وقوالب الثلج.

وأكدت “التجارة” متابعة فرقها الميدانية المنتشرة تغطية الحالة التموينية لضيوف الرحمن، وذلك بالوقوف على منافذ البيع في المشاعر المقدسة، والتأكد من وفرة السلع والمنتجات الضرورية، ضمن خطة تفويج حجاج بيت الله الحرام، وذلك بالتعاون مع الجهات المشاركة في تنظيم موسم الحج.وفق “أخبار 24”.

كما تواصل فرق الوزارة متابعة سلاسل الإمداد التمويني، والرقابة على جميع المنشآت التجارية، ومنافذ البيع والمباسط في المشاعر المقدسة للتحقق من امتثالها بأنظمة حماية المستهلك وضبط المخالفات التجارية.

تصعيد أكثر من 54 مليون سلعة تموينية لمنى

جديد المحليات
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