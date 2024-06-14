المفتي: تصاريح الحج تجود الخدمات

شدد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، على ضرورة تقيد الحجاج بالحصول على تصريح أداء النسك، والتزامهم بكافة بالتعليمات المنظمة لموسم الحج التي تتخذها حكومة المملكة في سبيل التيسير على ضيوف الرحمن، ويمكن الجهات المعنية بخدمتهم من تقديم أفضل الخدمات لهم.
وأوصى سماحته جموع الحجيج بالامتثال لتعليمات وتوجيهات رجال الأمن الذين يعملون لخدمتهم، وتوفير السبل والظروف الملائمة للحجاج ليتموا نسكهم في سكينة وطمأنينة.
ودعا ضيوف الرحمن وهم مصبحون على يوم عرفة وما بعده من النفرة إلى مزدلفة للالتزام بالهدوء والسكينة اقتداءً بسنة نبينا محمد – عليه أفضل الصلاة والسلام – واحتساب قضاء الأوقات في العبادات القولية والفعلية .وفق “أخبار 24”.