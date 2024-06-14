“يوتيوب” تسهّل البحث عن الفيديوهات بـ “عدسة غوغل”

كشفت منصة “يوتيوب” للمحتوى المرئي، عن ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكّن المستخدمين من البحث عن الفيديوهات عبر خاصية “Google Lens” الخاصة بالصور.
وأوضحت المنصة التابعة لشركة “غوغل” الأمريكية، أنه يمكن الاستفادة من الميزة عبر الضغط على زر خاصية العدسة بشريط البحث، حيث تظهر الفيديوهات ذات الصلة في النتائج.
كما تختبر “يوتيوب” ميزة أخرى خاصة بملخصات الدردشة المباشرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ لمساعدة المستخدم في متابعة المحادثات والتعمق فيها بسرعة أثناء البث المباشر.وفق “أخبار 24”.
ولفتت أيضاً إلى تجربة رموز الاستجابة السريعة QR للقنوات الخاصة بمنشئي المحتوى، من خلال النقر على قائمة النقاط الثلاث في صفحة القناة، ثم اختيار الرمز من قائمة “تبادل القنوات” بالإعدادات.