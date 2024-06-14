تكريم بكنباور في حفل افتتاح “يورو2024”

أحيا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ذكرى قائد ومدرب منتخب ألمانيا الراحل فرانز بكنباور خلال حفل افتتاح بطولة أوروبا 2024 اليوم الجمعة إذ صفق المشجعون مع عرض مقاطع فيديو لأحد أفضل لاعبي ألمانيا على مر العصور في ملعب ميونيخ.
وخلال التكريم تردد في الملعب “لن ننساك أبدا”.
وكان بكنباور، الذي توفي في يناير عن 78 عاما، قائدا لمنتخب ألمانيا الغربية حين فاز ببطولة أوروبا 1972 وكأس العالم 1974 قبل أن يفوز بكأس العالم كمدرب للمنتخب الوطني عام 1990. وفق “سبورت 24”.
وكان “القيصر” أيضا أحد أبرز لاعبي بايرن ميونيخ الذي فاز بكأس أوروبا ثلاث مرات على التوالي في الفترة من 1974 إلى 1976.
وانضمت زوجته هايدي إلى برنارد ديتز ويورجن كلينسمان، اللذين قادا منتخبي ألمانيا الفائزين ببطولة أوروبا 1980 و1996، في حمل كأس هنري ديلوناي التي سيتوج بها الفائز بنسخة 2024 إلى أرض الملعب.