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رياضة > تطور جديد في مفاوضات الاتحاد مع ناتشو
15/06/2024   12:55 ص

تطور جديد في مفاوضات الاتحاد مع ناتشو

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كشفت تقارير إعلامية عن آخر تطورات مفاوضات نادي الاتحاد مع لاعب ريال مدريد الإسباني ناتشو لضمه خلال الانتقالات الصيفية.

وكان الاتحاد قد دخل في مفاوضات لضم لاعب ريال مدريد خلال الأيام الماضية، قبل أن تتعثر المفاوضات مع اللاعب نظراً للراتب العالي الذي طلبه.

وكتب الصحفي الموثوق فابريزو رومانو، عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس”: “ناتشو لم يتفق بعد على الشروط مع الاتحاد، بعد عرض عقد لمدة عامين، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بعد”.

وأضاف: “لا يزال ريال مدريد ينتظر أيضًا رسالة ناتشو الرسمية والنهائية بشأن القرار الخاص بمستقبله، والاتحاد موجود لكنه لا يزال القرار في أيدي ناتشو”.

الاتحاد يتفاوض مع لاعب ريال مدريد ناتشو

وفق “سبورت 24”.

تطور جديد في مفاوضات الاتحاد مع ناتشو

رياضة
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