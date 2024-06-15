الحجاج يتوافدون إلى عرفات لأداء الركن الأعظم

بدأ ضيوف الرحمن في التوافد اليوم (السبت) إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، بعدما قضوا في مشعر منى يوم التروية اقتداءً بهدي الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم .
وواكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات متابعة أمنية مباشرة من مختلف القطاعات الأمنية لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.
ويؤدي حجاج بيت الله الحرام صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة؛ اقتداءً بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.
ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويُصلّون فيها المغرب والعشاء ويبيتون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة؛ تأسياً بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث بات فيها وصلى الفجر. وفق “أخبار 24”.
وعرفة أو عرفات مسمى واحد عند أكثر أهل العلم لمشعر يعد الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم وهو عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات المسمى بجبل الرحمة الذي يصل طوله إلى 300 متر.