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جديد المحليات > الأجواء المناخية بطرق المشاعر المقدسة
15/06/2024   11:36 ص

الأجواء المناخية بطرق المشاعر المقدسة

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استعرض المركز الوطني للأرصاد، الأجواء المناخية المتوقعة اليوم (السبت) على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، على أن تكون الأجواء حارة بشكل عام.

وأوضح المركز، أن طريقي الهدا والسيل ستكون السماء فيهما غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرص لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وأشار إلى أن أجواء طريق جدة السريع ستكون سماء غائمة جزئياً وتتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية خلال الليل وساعات الصباح الباكر، وأما طرق الجموم والهجرة وينبع المدينة فأن السماء ستكون فيها غائمة جزئياً مع فرض تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة. وفق “أخبار 24”.

وعن درجات الحرارة المتوقعة ستصل بمشعر عرفات إلى 47 درجة مئوية، ومزدلفة 46 درجة، ومنى 46 درجة، ومكة المكرمة 46 درجة.

الأجواء المناخية بطرق المشاعر المقدسة

جديد المحليات
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