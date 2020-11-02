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أخبار محلية > بالفيديو.. “الحج والعمرة”: جميع المعتمرين القادمين على الرحلة الأولى لم تظهر عليهم أعراض “كورونا”
02/11/2020   6:55 ص

بالفيديو.. “الحج والعمرة”: جميع المعتمرين القادمين على الرحلة الأولى لم تظهر عليهم أعراض “كورونا”

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كشف وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات المعتمرين الدكتور عمرو المداح عن سلامة جميع المعتمرين القادمين على الرحلة الأولى من أعراض فيروس “كورونا”.  

وأوضح خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، أن الرحلة الأولى وصلت من باكستان إلى المملكة بكل يسر وسهولة، مبيناً أن الوقت الذي استغرقه المعتمرون منذ الخروج من الطائرة وحتى استلام الحقائب أقل من 23 دقيقة.  وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن كافة المعتمرين أخذوا الاحتياطات اللازمة واتجهوا إلى الحافلات المجهزة لنقلهم إلى أحد الفنادق بمكة، مبيناً أنهم سيقضون أول 3 أيام هناك. 

 

بالفيديو.. “الحج والعمرة”: جميع المعتمرين القادمين على الرحلة الأولى لم تظهر عليهم أعراض “كورونا”

أخبار محلية
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