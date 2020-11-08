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أخبار محلية > بالفيديو.. متهور قطع الإشارة الحمراء وأربكها .. شاهد عيان يروي تفاصيل حـادث احتراق سيارة تقودها فتاة بالخبر
08/11/2020   10:25 م

بالفيديو.. متهور قطع الإشارة الحمراء وأربكها .. شاهد عيان يروي تفاصيل حـادث احتراق سيارة تقودها فتاة بالخبر

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كشف شاهد عيان تفاصيل حـادث احتراق السيارة التي تقودها فتاة بالقرب من أحد المجمعات التجارية في مدينة الخبر.

وأوضح الشاب عبد الله العتيبي في حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية اليوم (الأحد) أن سيارته كانت متوقفة إلى جانب مركبة الفتاة وبعد فتح الإشارة الخضراء تحركت الفتاة قبلهم وصادفتها سيارة أخرى قطعت الإشارة الحمراء وحاولت تفاديها ولكنها اصطدمت بإشارة المرور.

وبين أن سبب اشتعال الحريق يعود إلى حدوث التماس كهربائي بعد الاصطدام وانكسار خزان الوقود لتتفحم المركبة سريعاً، قبل وصول الدفاع المدني. وفق “أخبار 24”.

وبين أنه نجح في فتح سيارة السيدة أثناء اشتعالها واستخرج هاتفها، فيما نجح شخص آخر في إخراج الحقيبة والتي كان بداخلها جواز سفرها.

بالفيديو.. متهور قطع الإشارة الحمراء وأربكها .. شاهد عيان يروي تفاصيل حـادث احتراق سيارة تقودها فتاة بالخبر

أخبار محلية
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