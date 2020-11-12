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أخبار محلية > تفاصيل جديدة حول حادِث انشطار مركبة إلى نصفين على ‏طريق “النكاسة”‏
12/11/2020   12:06 م

تفاصيل جديدة حول حادِث انشطار مركبة إلى نصفين على ‏طريق “النكاسة”‏

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كشفت مصادر تفاصيل جديدة لحادث ‏انشطار مركبة إلى نصفين على طريق النكاسة في مكة المكرمة، بعد انحرافها ‏وارتطامها بعمود إنارة.‏

وذكرت المصادر وفقًا لـ”سبق” أن الحادث وقع عندما وقف صاحب ‏المركبة عند أحد المحال التجارية، وترجل منها وهي في وضع ‏التشغيل، وشاهده أحد أصدقائه، ورغب ممازحته، دون علمه .‏

وأشارت إل أن الصديق استقل المركبة، وقادها بسرعة عالية على الطريق ‏الدائري الثالث باتجاه طريق النكاسة، إلا أن السرعة الزائدة أدت ‏إلى عدم تحكمه في القيادة، ما أدى إلى ارتطامه بعمود إنارة ‏وانشطار المركبة إلى نصفين، وخروجه بإصابات متوسطة. ‏

تفاصيل جديدة حول حادِث انشطار مركبة إلى نصفين على ‏طريق “النكاسة”‏

أخبار محلية
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