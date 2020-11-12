تفاصيل جديدة حول حادِث انشطار مركبة إلى نصفين على ‏طريق “النكاسة”‏

كشفت مصادر تفاصيل جديدة لحادث انشطار مركبة إلى نصفين على طريق النكاسة في مكة المكرمة، بعد انحرافها وارتطامها بعمود إنارة.
وذكرت المصادر وفقًا لـ”سبق” أن الحادث وقع عندما وقف صاحب المركبة عند أحد المحال التجارية، وترجل منها وهي في وضع التشغيل، وشاهده أحد أصدقائه، ورغب ممازحته، دون علمه .
وأشارت إل أن الصديق استقل المركبة، وقادها بسرعة عالية على الطريق الدائري الثالث باتجاه طريق النكاسة، إلا أن السرعة الزائدة أدت إلى عدم تحكمه في القيادة، ما أدى إلى ارتطامه بعمود إنارة وانشطار المركبة إلى نصفين، وخروجه بإصابات متوسطة.