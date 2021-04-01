“كراني”: موجة ساخنة ترفع الحرارة بالمملكة حتى 12 أبريل.. وهذه نصيحتي للجميع

توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، أن تتأثر الأجواء بموجة أفريقية ساخنة تؤدي لارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.
وأوضح كراني، أن موجة أفريقية ساخنة تتحرك للقطاع الغربي يوم 5 أبريل المقبل، على أن تتوجه بعدها تدريجياً للشمال والداخلية والشرقية تؤدي لارتفاع الحرارة ما بين 5 إلى 8 درجات مئوية.
ولفت إلى أن تأثير تلك الموجة سيستمر على الأجواء حتى 12 أبريل المقبل، ناصحاً الجميع بتجهيز الملابس الصيفية والاستعداد لترك الملابس الشتوية. وفق “أخبار 24”.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، سماء غائمة جزئیاً اليوم (الخميس) قد تتخللھا سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل والقصیم، والأجزاء الشرقیة لمكة المكرمة والمدينة المنورة.