العُلا.. 4 احتفالات ثقافية وفنية وحفلات موسيقية دولية بداية من هذا التوقيت (فيديو)

تستضيف محافظة العلا، 4 احتفالات ثقافية وفنية، من بينها حفلات موسيقية دولية، وذلك بدءاً من شهر ديسمبر المقبل.
وذكر حساب “استكشف العلا” على موقع “تويتر” أن الاحتفالات الثقافية تتضمن: فعالية التراث والثقافة التي ستقام في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 12 فبراير2022، وفعالية الفن في الفترة من 13- 26 فبراير.
وأضاف أن هناك فعالية سماء العلا والتي ستقام في الفترة من 27 فبراير وحتى 13 مارس، وفعالية الاستجمام والتأمل من 13 -17 مارس من عام 2022. وفق “أخبار 24”.
وكشف عن العديد من الأنشطة والبرامج الجديدة التي ستقام في قلب طبيعة العلا الساحرة، من بينها تدشين مسارات مشي و”زيبلاين” جديدة، ومغامرات وتجارب استجمام وتأمل، وعروض تمثيل تاريخية حية، إلى جانب تجارب طعام فريدة.
منتجعات جديدة في قلب الطبيعة، أربعة احتفالات ثقافية، مغامرات و تجارب استجمام وتأمل، حفلات موسيقية دولية، عروض تمثيل حية، تجارب طعام فريدة وغير ذلك!
هل أنت مستعد للاحتفال؟#العلا #أعظم_تُحفة_عرفها_الزمن
تعرف على المزيد:https://t.co/YqOSIVL2DV#اكتشف_العلا pic.twitter.com/sHPEGczmTp
— Experience AlUla | استكشف العلا (@ExperienceAlUla) August 28, 2021