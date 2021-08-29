بالفيديو.. تعرّف على بداية التعليم الثانوي في المملكة عبر مدرسة “تحضير البعثات” بمكة

كشفت دارة الملك عبد العزيز، اليوم (الأحد)، عن مدرسة “تحضير البعثات” بمكة المكرمة، والتي تُعد بداية التعليم الثانوي في المملكة.
وأوضحت في فيديو وثائقي، أنه تم إنشاء مدرسة “تحضير البعثات” عام 1355هـ/ 1935م في مكة المكرمة، لتكون ركيزة مهمة لابتعاث الطلبة للخارج آنذاك.
وأضافت أن المدرسة فتحت أبوابها لاستقبال الطلاب في دار أحمد بوقري بالمسفلة، يوم السبت 7 محرم 1356هـ الموافق 20 مارس 1937م، حيث بلغ عدد الطلاب المسجلين 48 طالباً.
كما بيّنت أن المدرسة تميّزت بمنهج خاص تضمّن عدداً من العلوم بهدف تحضير الطلاب للدراسة في الخارج، حيث تم انتداب معلمين من مصر للتدريس بها تحت إشراف مديرية المعارف.
ولفتت “الدارة” إلى أنه تم إرسال أول بعثة من خريجي المدارس عام 1346هـ/ 1927م، فيما جرى إيقاف إيفاد المبتعثين مدة طويلة بسبب الحرب العالمية الثانية، إلا أن المدرسة عاودت نشاطها عام 1361هـ/ 1942م. وفق “أخبار 24”.
واستهدفت مدرسة “تحضير البعثات” إعداد الطلاب للالتحاق بالجامعات والمعاهد في الخارج، كما تم نقل المدرسة التي كانت مدة القسم العام بها 4 سنوات والخاص 5 سنوات من المسفلة لتستقر في حي العزيزية، وتعرف الآن باسم مدرسة الملك عبد العزيز الثانوية.
#فيديو الدارة | 📺
تعد مدرسة تحضير البعثات في
#مكة_المكرمة بداية التعليم الثانوي في المملكة العربية السعودية ، والركيزة المهمه لابتعاث الطلبة للخارج آنذاك#العام_الدراسي_الجديد
#دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/Kc7PduLsV9
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) August 29, 2021