احتفالاً باليوم الوطني.. “الحرس الملكي” يُنظم مسيرة عرض للسيارات القديمة لملوك السعودية (فيديو)

نظمت قوات الحرس الملكي، مسيرة عرض للسيارات القديمة لملوك السعودية، وذلك ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ91.
وأظهرت لقطات تلفزيونية بثتها قناة “السعودية”، جانباً من مسيرة عرض السيارات القديمة التي جابت الشوارع ابتهاجاً باليوم الوطني.
وشهدت جميع المناطق وعلى رأسها الرياض أمس (الخميس)، عروضاً ضخمة للألعاب النارية، واحتفالات بالأعلام والألعاب النارية، وكذلك العروض الجوية احتفالاً بيوم الوفاء للوطن.
“قوات الحرس الملكي” تستعرض مسيرة عرض للسيارات القديمة لملوك السعودية.#اليوم_الوطني_السعودي #هي_لنا_دار #قناة_السعودية pic.twitter.com/LyaOCQr4Ts
— قناة السعودية (@saudiatv) September 23, 2021
وفق “أخبار 24”.