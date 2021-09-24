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أخبار محلية > احتفالاً باليوم الوطني.. “الحرس الملكي” يُنظم مسيرة عرض للسيارات القديمة لملوك السعودية (فيديو)
24/09/2021   7:06 ص

احتفالاً باليوم الوطني.. “الحرس الملكي” يُنظم مسيرة عرض للسيارات القديمة لملوك السعودية (فيديو)

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نظمت قوات الحرس الملكي، مسيرة عرض للسيارات القديمة لملوك السعودية، وذلك ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ91.  

وأظهرت لقطات تلفزيونية بثتها قناة “السعودية”، جانباً من مسيرة عرض السيارات القديمة التي جابت الشوارع ابتهاجاً باليوم الوطني.  

وشهدت جميع المناطق وعلى رأسها الرياض أمس (الخميس)، عروضاً ضخمة للألعاب النارية، واحتفالات بالأعلام والألعاب النارية، وكذلك العروض الجوية احتفالاً بيوم الوفاء للوطن. 

 

وفق “أخبار 24”.

احتفالاً باليوم الوطني.. “الحرس الملكي” يُنظم مسيرة عرض للسيارات القديمة لملوك السعودية (فيديو)

أخبار محلية
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