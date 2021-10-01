أوضح المحامي والمستشار القانوني بدر الروقي، أنه توجد حالتان يجوز فيهما للمرأة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب فسخ عقد النكاح معه.
وقال الروقي في مداخلة مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن الطريقة الأولى لفسخ النكاح هو إثبات المرأة تضررها من هذا الزواج الجديد لزوجها عليها.
وأضاف أن الطريقة الثانية هو وجود شرط بعقد النكاح بينهما بعدم قيامه بالزواج عليها، مشيراً إلى أن هذا يجعل من حقها طلب الخلع منه وفسخ النكاح بينهما. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن الكثير من السيدات يشعرن بالضرر والإحراج الشديد أمام عائلاتهن بعد زواج أزواجهن عليهن.
بدر الروقي .. محامي ومستشار وموثق : المرأة ستطلب الطلاق في حال زواج زوجها عليها سواء كان الأمر قانونيا أو كان غير قانونيا .. هي أدرى بحالها @baderalrougi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/5OZOh6Kwgk
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 30, 2021