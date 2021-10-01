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أخبار محلية > “الأرصاد”: تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة في عدة مناطق وسحب رعدية ممطرة في عسير وجازان
01/10/2021   4:01 م

“الأرصاد”: تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة في عدة مناطق وسحب رعدية ممطرة في عسير وجازان

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الجمعة)، تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة بعدد من المناطق، وأمطار وسحب رعدية ممطرة في أخرى.

وقال المركز إن أجزاء من مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والرياض، وحائل، وعسير، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، يصاحبها تدن في مدى الرؤية الأفقية، لافتاً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ9 صباحاً وتستمر حتى الـسادسة مساءً.

وأوضح أن عدداً من المحافظات بمنطقتي جازان، وعسير، ستشهد سحباً رعدية ممطرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ1ظهراً وتستمر حتى السابعة مساء.وفق”أخبار24″.

“الأرصاد”: تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة في عدة مناطق وسحب رعدية ممطرة في عسير وجازان

أخبار محلية
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