نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “القحطاني” يُعلق على فوز الاتحاد بمواجهة الديربي
02/10/2021   1:42 م

“القحطاني” يُعلق على فوز الاتحاد بمواجهة الديربي

+ = -
1041

علق نجم الهلال السابق ياسر القحطاني على فوز فريق الاتحاد بمواجهة الديربي أمام الأهلي، مساء الجمعة، بنتيجة 2-0، في إطار منافسات الجولة السابعة بدوري المحترفين.

وكتب القحطاني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” عودة العميد إلى بعض من توهجه تفرح أي رياضي بصراحه”.

وأضاف:” الاتحاد ركن من أركان الكرة الآسيوية ويستحق جمهوره الكبير هذه الفرحة، مبروك للإتي وهارد لك للقلعة”.

وبتلك النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 16 نقطة بالمركز الأول بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 5 نقاط بالمركز الثالث عشر. وفق “أخبار 24”.

“القحطاني” يُعلق على فوز الاتحاد بمواجهة الديربي

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885177354.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.