“القحطاني” يُعلق على فوز الاتحاد بمواجهة الديربي

علق نجم الهلال السابق ياسر القحطاني على فوز فريق الاتحاد بمواجهة الديربي أمام الأهلي، مساء الجمعة، بنتيجة 2-0، في إطار منافسات الجولة السابعة بدوري المحترفين.
وكتب القحطاني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” عودة العميد إلى بعض من توهجه تفرح أي رياضي بصراحه”.
وأضاف:” الاتحاد ركن من أركان الكرة الآسيوية ويستحق جمهوره الكبير هذه الفرحة، مبروك للإتي وهارد لك للقلعة”.
وبتلك النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 16 نقطة بالمركز الأول بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 5 نقاط بالمركز الثالث عشر. وفق “أخبار 24”.