شاهد.. آخر مراحل العمل في منتجع وجهة البحر الأحمر الصحراوي

كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير عن إنجاز أكثر من مليون ساعة عمل آمنة في منتجع وجهة البحر الأحمر الصحراوي.
وأوضحت أن 876 عاملاً يقومون بأعمال البنية التحتية في المنتجع باستخدام 150 قطعة من المعدات.
وأظهر مقطع فيديو إنجاز أعمال الهياكل الحديدية للمنتجعات الواقعة وسط أحد الأودية ضمن نطاق المشروع.
وكانت الشركة كشفت مؤخراً عن منتجعها الجبلي الفاخر والمسمى بــ “دزرت روك”.
هنا حيث الإنجازات مستمرة بمنتجع وجهة #البحر_الأحمر الصحراوي؛ فيديو يوضح انجاز أكثر من مليون ساعة عمل آمنة على يد 876 عامل، باستخدام 150 قطعة من المعدات.#بإنجازاتنا_نقود pic.twitter.com/khDzbKoDw3
— شركة البحر الأحمر للتطوير (@TheRedSeaSA) November 11, 2021
وفق “أخبار 24”.