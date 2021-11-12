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أخبار محلية > شاهد.. آخر مراحل العمل في منتجع وجهة البحر الأحمر الصحراوي
12/11/2021   11:01 م

شاهد.. آخر مراحل العمل في منتجع وجهة البحر الأحمر الصحراوي

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كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير عن إنجاز أكثر من مليون ساعة عمل آمنة في منتجع وجهة البحر الأحمر الصحراوي.

وأوضحت أن 876 عاملاً يقومون بأعمال البنية التحتية في المنتجع باستخدام 150 قطعة من المعدات.

وأظهر مقطع فيديو إنجاز أعمال الهياكل الحديدية للمنتجعات الواقعة وسط أحد الأودية ضمن نطاق المشروع.

وكانت الشركة كشفت مؤخراً عن منتجعها الجبلي الفاخر والمسمى بــ “دزرت روك”.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. آخر مراحل العمل في منتجع وجهة البحر الأحمر الصحراوي

أخبار محلية
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