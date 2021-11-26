بالفيديو والصور.. الشباب يقسو على الرائد بثلاثية.. ويتصدر الدوري مؤقتًا

حقق نادي الشباب فوزًا غاليً على حساب نظيره الرائد بنتيجة (3-0)، خلال المباراة التي أقيمت اليوم (الخميس) ضمن الجولة الـ13 من دوري المحترفين.
وأنهى نادي الشباب نتيجة الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله لاعبه، متعب الحربي بعد مرور 19 دقيقة من المباراة.
وواصل فريق الشباب الضغط على مرمى الرائد مع بداية الشوط الثاني، وسجل المحترف الأرجنتيني غيفر بانيجا الهدف الثاني في الدقيقة “55”.
وحصل لاعب الرائد، إدواردو هنريكي على البطاقة الصفراء في الدقيقة “57” من عمر المباراة، فيما ؟ألغى حكم المباراة هدف سجله فواز الصقور لنادي الشباب في الدقيقة “61”.
وأجرى مدرب الرائد، الإسباني بابلو ماشين تبديلًا في الدقيقة “64” بنزول يحيى الشهري بدلًا من منصور الحربي لتنشيط الجانب الهجومي.
وأضاف كارلوس جونيور الهدف الثالث لنادي الشباب في الدقيقة “73”، بعد تمريرة رائعة من هتان باهبري، ليؤكد تفوق فريقه. وفق “أخبار 24”.
وأخرج مدرب الشباب، البرازيلي شاموسكا، هتان باهبري وفواز الصقور، ودفع يالثنائي تركي العمار وعلي مجرشي.
وحافظ نادي الشباب على تقدمه بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الأول مؤقتًا بفارق الأهداف عن ضمك، فيما توقف رصيد الرائد عند 18 نقطة في المركز الخامس.
هدددددف!⚽
د20′ الهدف الأول لـ الشباب عن طريق متعب الحربي
الشباب 1 × 0 الرائد #الشباب_الرائد#قنوات_SSC pic.twitter.com/WAeUxx0fk9
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 25, 2021
هدددددف!⚽
د55′ الهدف الثاني لـ الشباب عن طريق إيفر بانيغا
الشباب 2 × 0 الرائد #الشباب_الرائد#قنوات_SSC pic.twitter.com/1C3l0pxinB
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 25, 2021
هدددددف!⚽
د72′ الهدف الثالث لـ الشباب عن طريق كارلوس جونيور
الشباب 3 × 0 الرائد #الشباب_الرائد#قنوات_SSC pic.twitter.com/Ljpc0Hsyoh
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 25, 2021