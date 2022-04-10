بالفيديو.. طبيب يحكي قصة تطوعه في المستشفى الميداني بمكة المكرمة

روى نائب مدير المستشفى الميداني بمكة المكرمة الدكتور عبدالله يحيى بامجبور، تفاصيل تطوعه في القطاع الصحي عبر المنصة الإلكترونية للتطوع التابعة لوزارة الصحة.
وأوضح بامجبور الذي يعمل في تخصص جراحة الأطفال بالمملكة، في لقاء له نشرته منصة “التطوع الصحي”، أنه بادر بملء بيانات التطوع على المنصة بعد سماعه عن تدشين المستشفى الميداني بمكة المكرمة؛ وذلك بدافع خدمة الوطن والمجتمع السعودي ومهنة الطب.
وأكّد أن إدارة التطوع الصحي تواصلت معه فور تقديمه للعمل بالمستشفى الميداني، مشيراً إلى أنه مزود بـ 100 سرير موزعة على عدة أقسام، ومنها: “قسم العناية الحرجة، وقسم للمختبر، وقسم للصيدلة، وقسم للأشعة، فضلاً عن تزويده بغرفة عمليات مجهزة.
للأيادي التي تُعطي على الأرض، وأجرها في السماء
شكرا لكل متطوع ومتطوعة في التطوع الصحي،
ونبارك لهم الذكرى الثانية لانطلاق المنصة 🙏🏻#تطوعك_عبادة مع@H_Volunteering
— عش بصحة 🌙🗝 (@LiveWellMOH) April 9, 2022
وفق “أخبار 24”.