بشهادة استطلاع عالمي .. الطلاب السعوديون الأكثر تفاؤلاً بأوضاعهم المالية مستقبلاً

أكدت نتائج استطلاع الطلاب العالمي 2022 أن الطلاب السعوديين الأكثر تفاؤلاً بأوضاعهم المالية مستقبلاً·
وبينت نتائج الاستطلاع أن 85% من الطلاب السعوديين متفائلون حيال أوضاعهم المالية في المستقبل، في حين رأي 87% منهم أن التعليم المقدم في جامعتهم يمنحهم قيمة جيدة مقابل المال، وهو المعدل الأعلى بين دول الاستطلاع.
كما اعتبر 90% من الطلاب السعوديين أن المملكة مكان جيد للعيش، في حين رأى 85% منهم أن تعليمهم يزودهم بالمعارف والمهارات اللازمة لسوق العمل، وهو ثاني أعلى معدل بين الدول التي شملها الاستطلاع.
وعبر 45% من طلبة المملكة عن قلقهم من قضية التغير المناخي، بينما رأى 76% بأن التغير المناخي لن يغير من قراراتهم المتعلقة بإنجاب الأولاد، وهو ثاني أعلى معدل بين دول الاستطلاع. وفق “أخبار 24”.
وجاءت المملكة في المرتبة الثالثة فيما يتعلق بالصعوبات التي يواجهها الطلبة لسداد تكاليفهم السكنية، كما انخفض عدد الطلاب السعوديين الذين يترتب عليهم ديون أو قروض متعلقة بدراستهم الجامعية بشكل كبير من 40% إلى 29% في عام 2022.
ومثلت هذه الإحصائيات أبرز نتائج الاستطلاع الذي نشرته “Chegg.org” الذراع غير الربحية لشركة تقنيات التعليم Chegg، والذي جرى تنفيذه على أكثر من 17 ألف طالب جامعي تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاماً في 21 دولة حول العالم، من بينهم 511 طالباً سعوديًا.