بدء التسجيل في رياض الأطفال عبر نظام “نور” منتصف الليلة

أعلنت وزارة التعليم العام، أن التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل سيتم عبر نظام نور، الليلة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.
وأوضحت الوزارة أن الأطفال المستحقين للتسجيل تم تقسيمهم إلى 3 مستويات، الأول من مواليد 12/10/2018 وحتى 1/10/2019، والثاني من 20/1/2018، وحتى 11/10 /2018، والثالث من 3/11/2016 وحتى 19/1/2018.
وأشارت إلى أن أولوية القبول في المدارس الحكومية ستكون لمن يسجل أولًا من الأطفال السعوديين وغير السعوديين من أم سعودية، كما سيتم منح أطفال المستوى الثالث أفضلية، وفي حال وجود شواغر يتم قبول المستوى الثاني.
وأبانت أن تسجيل الطلبة في مرحلة رياض الأطفال، فسيكون في الفترة من 28/10/1443 هـ ويستمر خلال العام الدراسي، وذلك لمن أكمل 3 سنوات ولم يبلغ السادسة.
وأفادت أنه سيتم تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية في جميع المدارس في الفترة من 27/11/1443 ويستمر حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 17/3/1444، وذلك لمن تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ180 يومًا. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن تسجيل خريجي روضات المدارس العالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة، وخريجي الروضات القادمين من خارجها في جميع المدارس، سيكون في الفترة من 23/1/1444 هـ ويستمر حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 17/3/1444 هــ وذلك لمن تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ180 يومًا.