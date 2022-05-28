“ملاك”: اعتماد أكثر من 800 جمعية للبيع على الخارطة.. و7 بنود يجب مراعاتها عند الشراء

اعتمد برنامج “ملاك” خلال مشاركته في معرض مسكن العقاري المقام حالياً في الرياض أكثر من 800 جمعية لمشاريع البيع على الخارطة، بعد الحصول على الموافقات اللازمة لتأسيس الجمعيات، وذلك من خلال عقود البيع المرفقة بنموذج الإفصاح.
وأوضح البرنامج أن الهدف من اعتماد تلك الجمعيات هو حفظ حقوق المستفيدين من منتجات البيع على الخارطة، وتعزيز الثقة بهذه المنتجات، لكي يكون المالك الجديد على دراية كاملة بالوحدة السكنية والتزاماتها من رسوم الاشتراكات إلى مدير العقار ورئيس الجمعية والقرارات الأخرى المتعلقة بالوحدة.
وأكد أنه في حال عدم الإفصاح عن المعلومات اللازمة من قبل المطور العقاري لمشاريع البيع على الخارطة، فإن للمشتري الحق في فسخ عقد البيع خلال 30 يوماً تبدأ من تاريخ توقيعه، أو من تاريخ العلم بتلك المعلومات إذا كانت جوهرية وترتب على إخفائها إلحاق ضرر به أو عدم صلاحية الوحدة العقارية المفرزة للانتفاع بها في الغرض الذي اشتُريت من أجله، ولا يتحمل المشتري أي تكاليف ناشئة عن فسخ العقد وفقاً للنظام.
وبيّن “وافي” أهم البنود التي يجب مراعاتها في عقد شراء وحدة عقارية على الخارطة، وتتمثل في تاريخ تسليم الوحدة محددة باليوم، والجدول الزمني المعتمد لسداد الدفعات المالية من المستفيدين حسب مراحل تقدم العمل في الوحدة، ورقم حساب ضمان المشروع والمخصص لإيداع مبالغ الدفعات المالية من المستفيدين. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه يجب الاهتمام بالمواصفات الفنية وفقاً لتصاميم الوحدة في عقد البيع المعتمد، ومدة الضمان المتعلقة بالأعمال الخرسانية والأساسات والعزل على ألا تقل عن 10 سنوات من تاريخ تسليم الوحدة، ومدة الضمان المتعلقة بأعمال التركيبات على ألا تقل عن سنة من تاريخ تسليم الوحدة، واكتمال إيصال جميع الخدمات العامة للوحدة للانتفاع بها عند الاستلام.