“نيوم” تكشف عن مشروع نفقين في “ذا لاين” لوسائل النقل فائقة السرعة

تعاقدت شركة نيوم، أمس (الإثنين)، مع تحالفين يضمان مجموعة من الشركات المتخصصة في مجال الهندسة والإنشاءات، لإنشاء نفقين بطول 28 كيلو مترًا، مخصصين لوسائل النقل فائقة السرعة وخدمات الشحن في البنية التحتية لمشروع “ذا لاين”.
ويتألف التحالف الأول من شركات “إف سي سي للإنشاءات SA “، و”الصينية الحكومية للإنشاءات والهندسة”، وإحدى الشركات السعودية وهي “شبه الجزيرة للمقاولات”، فيما يضم التحالف الثاني شركات “سامسونغ سي أند تي”، و”هيونداي للهندسة والإنشاءات المحدودة”، و”أركيرودون”.
وسيحرص المشروع على تحقيق رؤية نيوم في الحفاظ على 95 % من الطبيعة، باتباع أفضل الممارسات العالمية في حماية البيئة، حيث سيعاد تدوير مخلفات الحفر من الصخور واستخدامها في الخرسانة الدائمة للأنفاق، وفي مواقع البناء الأخرى في نيوم. وفق “أخبار 24”.
وقال الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر، إن المشروع سيسهل عملية التنقل، ويقلل من الانبعاثات ويحمي البيئة، وسيعمل على تطوير بنية تحتية ذكية ومتناغمة مع البيئة المحيطة ليكون “ذا لاين” خالياً من الانبعاثات الكربونية وبلا ضوضاء أو تلوث أو مركبات أو شوارع”.