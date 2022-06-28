بعثاتُ الحج تُوكلُ مشروعَ المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي لإتمام النسك

وقع عدد من بعثات الحج ومكاتب شؤون حجاج الخارج مع مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي “أضاحي”؛ لتقديم خدمة شراء الهدي والأضحية، وتسهيلاً على حجاج بيت الله الحرام؛ ولضمان إتمام عملية النسك بيسر وسهولة وفق مميزات إضافية يقدمُها المشروعُ.
وتقوم إدارة المشروع بالتواصل مع بعثات الحج، والتي تنتمي إلى دول شرق آسيا، وجنوب شرق آسيا، والدول الأوربية، والبلدان العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والبلدان الأفريقية الناطقة بالعربية وغير الناطقة بالعربية، وتوقيع اتفاقيات لتنفيذ نسك الحجاج؛ وفق آلية معينة متفق عليها.
ومن جانبه، أكد المشروع أن إجمالي بعثات الحج التي وَقَّعتْ اتفاقيةَ تفاهمٍ فيما يخصُّ موسمَ حج هذا العام في تزايد، مشيراً إلى أن إدارة المشروع لبعثات الحج قامت بإرسال ممثلين عنها لمشاهدة تنفيذ النسك في مواقع المشروع، كما يمكنهم تسلم كمياتٍ من اللحوم لحجاجهم إذا رغبوا بذلك. وفق “أخبار 24”.
وأشارَ المشروعُ إلى أنَّ تعاونَ بعثات الحج جاءَ بعد سلسلة ندوات لعدد من السفراء، وقناصل الدول العربية والإسلامية في المملكة؛ بهدف توعية حجيجهم بقَصْرِ شراء النسك من “الهدي، والأضحية، والفدية، والصدقة” على المشروع؛ لتوفيره جميعَ الشروط الصحية والشرعية والبيئية.