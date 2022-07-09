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جديد المحليات > بعد الترخيص لناقلات الإمداد التمويني.. “التجارة” تتحقق من وفرة السلع بالمشاعر
09/07/2022   8:59 ص

بعد الترخيص لناقلات الإمداد التمويني.. “التجارة” تتحقق من وفرة السلع بالمشاعر

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تعزز وزارة التجارة، جهودها لضمان وجود وفرة في المواد الغذائية والتموينية التي تلبي احتياج ضيوف الرحمن خلال تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة.

وحرصت الوزارة على الترخيص لناقلات الإمداد التمويني والإشراف على دخولها لمشعر عرفات والمشاعر المقدسة، ضمن مساعيها لتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام في مجال الإعاشة والتموين والرقابة الوقائية.

وتعمل الوزارة على استمرار المتابعة لوفرة السلع الغذائية والتموينية استباقياً في جميع المشاعر والأماكن التي يوجد بها ضيوف الرحمن قبل وصولهم إليها، والتحقق من جودة وصلاحية السلع والمنتجات الغذائية والتموينية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وفق “أخبار 24”.

وتتكامل جهود وزارة التجارة في موسم الحج مع جهود القطاعات الحكومية الأخرى، بهدف تقديم خدمات عالية المستوى وتوفير جميع احتياجات ضيوف الرحمن.

بعد الترخيص لناقلات الإمداد التمويني.. “التجارة” تتحقق من وفرة السلع بالمشاعر

جديد المحليات
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