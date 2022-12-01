نوهت الإدارة العامة للمرور، بأنه بمناسبة استضافة محافظة جدة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي سيقام في الفترة من 1 – 10 ديسمبر 2022، سيتم إغلاق طريق الكورنيش الأوسط من ميدان الأمير عبدالمجيد إلى إشارة شارع فلسطين مع شارع الحمراء في الاتجاهين.
وأوضحت أنه سيتم الإغلاق في اليوم الأول للمهرجان الخميس الموافق 1 ديسمبر من الساعة 1 صباحاً حتى 4 فجراً من صباح يوم (الجمعة)، وفي بقية أيام المهرجان (من 2 – 10 ديسمبر) سيكون الإغلاق من الساعة 3 عصراً حتى 2 فجراً. وفق “أخبار 24”.
ودعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى استخدام طريق الأندلس بديلاً خلال فترة الإغلاق.