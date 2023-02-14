فرغ الفريق التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأيام الماضية، من تقديم خدمات الرعاية الطبية الأولية والتدخلات الإسعافية لـ1051 فرداً، من المتضررين من الزلزال في منطقة غازي عنتاب، بالجمهورية التركية.
وفي ذات السياق، وزع فريق المركز، اليوم، مواد إغاثية عاجلة في مدينة جندريس شمال غرب سوريا، والتي تعد من أكثر المناطق تضرراً من الزلزال المدمر في سوريا.
ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره المركز، لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات القيادة، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.
وفق “أخبار 24”.